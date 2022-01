Secil pondera compra de 49% do Estado angolano na Secil Lobito

A fonte contactada pela Lusa precisou que a Secil Angola e a Empresa Nacional de Cimento de Angola (ENCIME), "acionistas únicas da Secil Lobito, estão a acompanhar o processo de privatizações em curso em Angola, que abrange a Secil Lobito".

"As empresas acionistas em estreita ligação com o IGAPE (Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado) e nos termos estatutários, ponderam todas as possibilidades de reconfiguração societária da Secil Lobito, para o que mantêm contactos próximos regulares", destacam.

No passado dia 04, o diário angolano O País noticiou que o Estado angolano vai avançar com a privatização da Secil Lobito.

"O Estado angolano pretende avançar, no mais curto espaço de tempo, com o processo de privatização do capital social de 49% que detém na Secil Lobito (Companhia de Cimento do Lobito) por via da ENCIME, devendo o processo ocorrer por via de concurso público, no âmbito do Processo de Privatização (PROPRIV) em curso no país, conforme orienta um Despacho Presidencial de 28 de dezembro de 2021", escreve o jornal.