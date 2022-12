Secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis sai do governo

"Solicitei hoje mesmo à Eng.ª Alexandra Reis que apresentasse o seu pedido de demissão como Secretária de Estado do Tesouro, o que foi por esta prontamente aceite".







portugueses".



O ministro das Finanças lembrou as dificuldades que os portugueses vivem e que há um dever de manter a tutela das Finanças como "um referencial de estabilidade, de autoridade e de confiança" para todos os cidadãos.

De acordo com o comunicado do ministério das Finanças, a decisão de demitir a secretária de Estado do Tesouro foi tomada para "preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões deportugueses".





"São valores fundamentais à boa condução da política económica e financeira e à direção do setor empresarial do Estado", continua o comunicado.





Numa nota final sobre a saída de Alexandra Reis do governo, que tomou posse há pouco menos de um mês, Fernando Medina agradeceu o trabalho da secretária de Estado do Tesouro.





Esta é mais uma demissão no governo liderado por António Costa e vem no seguimento de uma indemnização no valor de 500 mil euros que Alexandra Reis recebeu, apesar de, segundo a informação enviada em fevereiro deste ano à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a TAP ter comunicado que foi Alexandra Reis a renunciar ao cargo.