Secretária de Estado do Turismo promete plano de retoma

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A secretária de Estado do Turismo admite que o Governo está a trabalhar para melhorar os apoios às empresas do setor. Entrevistada no programa "Tudo é Economia", da RTP3, Rita Marques adiantou também que o Executivo está a preparar um plano para a retoma da economia no turismo, de forma a evitar os erros cometidos no passado.