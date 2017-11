Secretário de Estado das Finanças recusa comentar chumbo da taxa das renováveis por desconhecimento do dossiê

Lusa29 Nov, 2017, 20:39 / atualizado em 29 Nov, 2017, 20:40 | Economia

"Sobre esse tema não tenho informação nenhuma", disse Mourinho Félix à imprensa, à margem do Fórum Banca, em Lisboa.

Já perante a insistência dos jornalistas, afirmou que esse tema não fez parte "do `core` das discussões com os partidos" que acompanhou, pelo que se recusou também comentar se houve lóbis pela parte das energéticas para a proposta do Bloco de Esquerda não avançar.

Sobre como foi possível, o secretário de Estado Adjunto e da Finanças, afirmou que "acompanha um conjunto alargado de temas" mas que "esse não é tema" que tenha acompanhado e recordou que esteve nos últimos dias "fora em reuniões".

Na sexta-feira, numa primeira votação no âmbito do processo na especialidade do Orçamento do Estado para 2018, o PS aprovou a proposta apresentada pelo BE de taxar os produtores de energias renováveis, mas depois pediu a repetição da apreciação do diploma e, na segunda-feira, votou contra, chumbando-o.

Na terça-feira, fonte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares disse à Lusa que o Governo opôs-se à proposta do BE para taxar os produtores de energias renováveis para evitar riscos de futura litigância judicial.

A mesma fonte indicou que, no trabalho de análise da proposta do BE, o Governo teve em consideração o caso espanhol, em que o executivo de Madrid está a enfrentar "uma séria litigância judicial" com as empresas elétricas, depois de adotar uma medida semelhante.

Na segunda-feira, momentos antes da votação final global do Orçamento, a dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua fez duras críticas ao Governo e ao PS.

"Não nos queixamos apenas da deslealdade de ter rasgado o compromisso com o Bloco, o que já não seria pouco, porque a lealdade parlamentar baseia-se na palavra dada. Queixamo-nos da oportunidade que o país perdeu", afirmou.

Segundo a TSF, o Governo não tenciona alargar aos produtores de energias renováveis a contribuição extraordinária sobre o setor elétrico até ao final da legislatura, nem o assunto voltará à discussão.

Esta posição contraria declarações feitas também na TSF pelo coordenador da bancada do PS na Comissão Parlamentar de Economia, Luís Testa, que admitiu que a questão poderia ser a prazo objeto de nova análise política.