Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros em Bissau para ver projetos de cooperação

"Esta é uma visita de trabalho muito importante que serve para verificarmos como estão a andar todos os projetos", afirmou Francisco André, referindo-se a projetos no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação.

A Guiné-Bissau e Portugal assinaram em janeiro de 2021 o Programa Estratégico de Cooperação para o período compreendido entre 2021 e 2025 com um envelope financeiro indicativo de 60 milhões de euros e que vai incidir na Educação e Cultura, Justiça, Segurança e Defesa, Saúde, Assuntos Sociais e Trabalho, Agricultura, Pescas, Energia e Ambiente, Infraestruturas, Economia e Finanças e Áreas Transversais.

"É uma visita centrada, sobretudo, nos setores da educação e da saúde. São essas as duas áreas centrais do nosso programa estratégico e que nós vamos poder verificar, conversar com quem verdadeiramente está a executar os projetos, com as instituições, com os professores, com os médicos", explicou o secretário de Estado.

Francisco André iniciou a visita a Bissau com uma deslocação ao terreno onde será construída a Escola Portuguesa, seguindo depois para a clínica social da organização não-governamental Mundo a Sorrir e para a Escola 17 de Fevereiro.

O secretário de Estado assinou também hoje o acordo para a criação do mestrado de língua portuguesa na Escola Superior Tchico Té.

"É uma visita muito importante e não podia começar da melhor forma", salientou.

Na sexta-feira, o secretário de Estado assina com a ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzi Barbosa, o acordo de cooperação para a criação da Escola Portuguesa e têm um encontro com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam.

Está também previsto um encontro com representantes de organizações não-governamentais e coordenadores de projetos da cooperação portuguesa.

Sobre a assinatura do acordo para a criação da Escola Portuguesa, Francisco André disse que "é um momento muito importante da visita".

"É um compromisso assumido por Portugal num passado muito recente e aquilo que nós estamos a fazer nesta visita é que quando nos comprometermos com a Guiné seja em que projeto for trabalhamos em conjunto", afirmou.

O secretário de Estado termina a visita, sábado, aos hospitais de Cumura e de Bor.