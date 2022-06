Secretário-geral da NATO fala com Erdogan sobre adesão da Finlândia e Suécia

Jens Stoltenberg, que visitou Washington esta semana, disse no Tweeter na sexta-feira que se encontrou com a líder finlandesa, Sanna Marin, enquanto esteve no país e que discutiu "a necessidade de abordar as preocupações da Turquia e seguir em frente" com os pedidos de adesão finlandesa e sueca.

O conflito militar entre a Rússia e Ucrânia levou os países nórdicos a candidatarem-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), mas o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa a Suécia e a Finlândia de apoiarem militantes curdos considerados terroristas pela Turquia.

Jens Stoltenberg disse que teve um "telefonema construtivo" com Recep Tayyip Erdogan, apelidou a Turquia de "aliado valioso" e elogiou os esforços turcos para intermediar um acordo para garantir o transporte seguro de cereais da Ucrânia face à escassez global de alimentos causada pelo conflito militar.

Sem dar mais detalhes, Jens Stoltenberg twitou que continuaria a dialogar com o Presidente turco.

Os esforços diplomáticos do chefe da NATO tiveram lugar antes de uma reunião de altos funcionários da Suécia, Finlândia e Turquia agendada para a próxima semana em Bruxelas, onde a NATO está sediada, para discutir a oposição da Turquia aos pedidos da Finlândia e Suécia.