Secretário para a Inovação de Hong Kong procura negócios em Oeiras

Num comunicado, o Governo de Hong Kong adiantou que uma delegação liderada por Sun Dong se reuniu na quinta-feira com representantes da Oeiras Valley Investment Agency (OVIA) e com empresas radicadas neste concelho do distrito de Lisboa.

A agência de Oeiras e a delegação falaram sobre como promover "a colaboração entre parques inovadores de Hong Kong e Portugal, bem como investimentos e intercâmbios entre empresas" dos dois lados.

Em junho, a OVIA e a agência de promoção de investimento do território chinês, a Invest Hong Kong, assinaram um acordo de colaboração estratégica na promoção, atração e fixação de investidores.

Em outubro, o presidente da OVIA, António Martins da Cruz, disse em Macau que a agência queria atrair tecnológicas chinesas para um parque empresarial, uma parceria com a empreiteira estatal China State Construction Engineering, cuja construção deverá começar em 2025.

Também na quinta-feira, a delegação de Hong Kong esteve no Taguspark, descrito no comunicado como "o maior parque e incubadora de ciência e tecnologia de Portugal".

O objetivo da visita foi "conhecer os mais recentes esforços do Taguspark em atrair empresas tecnológicas, desenvolver a ciência e a tecnologia aplicadas e promover atividades económicas em diversas áreas".

Na quinta-feira à noite, Sun Dong encontrou-se com o embaixador da China, Zhao Bentang, para explorar "formas de melhorar a cooperação entre Hong Kong e Portugal na área da inovação e tecnologia".

A delegação inclui dirigentes de três instituições públicas: a HKSTP, uma empresa criada em 2001 para promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico na região, o Instituto de Investigação em Ciência e Tecnologia Aplicadas e o Instituto de Investigação e Desenvolvimento da Microeletrónica.

Além disso, vão estar na região de Lisboa dirigentes do parque tecnológico Cyberport, bem como representantes de 24 empresas ou instituições de inovação e tecnologia de Hong Kong.

Num comunicado divulgado no domingo, o Governo da região chinesa disse que o objetivo da visita a Portugal, que termina hoje, era "explorar oportunidades de negócios" para o setor da inovação e tecnologia.

O programa da visita inclui também "reuniões e intercâmbios com líderes do setor político".

Antes de passar por Lisboa, a delegação de Hong Kong participou no Mobile World Congress, um dos eventos tecnológicos mais influentes a nível mundial, em Barcelona, no nordeste de Espanha.

Esta é a segunda visita a Lisboa de um membro do Governo de Hong Kong no espaço de um ano.

Em junho, o secretário para os Serviços Financeiros e Tesouro, Christopher Hui Ching-yu, pediu a Portugal para retirar a região da lista de paraísos fiscais.