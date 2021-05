Segunda estimativa confirma crescimento de 6,4% nos EUA no 1.º trimestre

Esta é a segunda estimativa divulgada pelo administração norte-americana, das três que habitualmente faz, sobre a atividade económica nos primeiros três meses do ano, após uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5% registada em 2020.

"O aumento no primeiro trimestre refletiu a continuada recuperação económica, a reabertura dos negócios e a resposta constante do governo relacionada com a pandemia", refere o relatório oficial.

Entre janeiro e março, as famílias e as empresas receberam ajudas financeiras no âmbito dos dois programas de relançamento económico aprovados no Congresso, um no final de dezembro e outro no início de março.