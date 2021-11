Segundo maior acionista da Jerónimo Martins vende participação

Na nota, Jerónimo Martins diz ter recebido da Goldman Sachs uma informação a revelar que a Asteck, S.A. acordou vender as 31.464.759 ações que detinha na empresa ao preço de 19,75 por ação, o que corresponde a um total superior a 621 milhões de euros.

Após esta operação, a Asteck, empresa com sede no Luxemburgo e detida por uma holding do setor petrolífero, deixa de deter ações da Jerónimo Martins.