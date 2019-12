Segurança Social pagou indevidamente mais de 700 milhões em 2018

Os números constam no parecer da Conta Geral do Estado do Tribunal de Contas.



A análise dos juízes revela a gravidade da situação, tendo em conta o valor que o Estado já deu como perdido.



De acordo com o Dinheiro Vivo, na esmagadora maioria dos casos é considerada dívida de difícil cobrança.



Apenas 12,5 por cento das dívidas apuradas estão em pagamento voluntário ou em execução fiscal.