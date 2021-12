Segurança Social regista redução de 14 mil pensionistas em 5 meses devido a morte por doença

A Segurança Social registou entre dezembro do ano passado e maio deste ano uma redução de 14 mil pensionistas. É a maior queda de sempre no pagamento de reformas e explicação deve-se principalmente as mortes por Covid-19 entre muitas outras.