Seguranças dos aeroportos em greve. ANA alerta para atrasos

"A ANA Aeroportos de Portugal informa todos os passageiros que, em virtude da greve anunciada para as empresas de segurança e do elevado incremento de tráfego registado nos últimos meses, é previsível que os procedimentos de controlo de segurança nos aeroportos nacionais sejam mais demorados durante os próximos dias 24 e 25 de dezembro", lê-se num comunicado.



Os trabalhadores da segurança privada dos aeroportos - das empresas Prosegur e Securitas - vão protestar, com dois dias greve, para exigir melhores condições laborais. São por isso esperadas perturbações no controlo dos passageiros.



Por essa razão, a ANA, empresa gestora dos aeroportos nacionais, recomenda aos passageiros que, durante os dias da greve, se apresentem no aeroporto respetivo "com maior antecedência e sigam as instruções transmitidas pela sua companhia aérea, operador turístico ou agência de viagens".



Outra sugestão: "procedam ao despacho de bagagem no 'check-in', para reduzir o número de peças a rastrear no controlo de bagagem de mão".



"A ANA lamenta os possíveis constrangimentos causados aos passageiros, indo desenvolver todos os esforços no sentido de minimizar os impactos que a greve possa causar", adianta a empresa.



