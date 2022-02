Seis bancos da zona euro operam com menos capital que o exigido

Enria apresentou hoje os resultados do processo de revisão e avaliação da supervisão de 2021 numa conferência de imprensa virtual.

"Apenas um pequeno número das instituições sob a nossa supervisão opera com níveis de capital abaixo do requisito total e da diretriz de capital CET1, com dois casos de não cumprimento do requisito tampão combinado (ao nível do capital total)", de acordo com Enria.

Em todos os casos, explicou, "a utilização de amortecedores parece ter-se devido a problemas estruturais a longo prazo e não ao impacto da pandemia".

Apenas seis bancos não cumpriram as diretrizes do Pilar 2 no final de 2021, o que se deveu a problemas estruturais que antecederam a pandemia.

Os requisitos totais e orientações de capital incluem os requisitos do Pilar 1 + Pilar 2 + requisito de tampão combinado + orientação do Pilar 2.

O requisito do Pilar 2 cobre riscos subavaliados ou não cobertos pelo Pilar 1, é obrigatório e o incumprimento pode ter consequências legais diretas para os bancos.

A orientação de capital do Pilar 2 indica o nível de capital que um banco deve deter para ter amortecedores de capital suficientes contra o `stress`, mas não é vinculativa.

Os bancos podem utilizar plenamente os seus amortecedores de capital ou a sua diretriz do Pilar 2 até ao final de 2022, mas o BCE espera que operem a um nível superior ao do seu atual Pilar 2 o mais tardar até 01 de janeiro de 2023.

Depois de março de 2022, o BCE deixará de permitir exceções ao cálculo do rácio de alavancagem.

Durante a primeira vaga da pandemia, o BCE ajudou os bancos a absorver as perdas e a continuar a conceder empréstimos, adotando uma série de medidas extraordinárias de alívio do capital e da liquidez e permitindo-lhes tirar partido da sua liquidez e dos seus amortecedores de capital.

Dados os amplos amortecedores de capital à disposição dos bancos, o BCE está agora a retirar as medidas de apoio.

A partir de 1 de janeiro de 2023, o BCE espera que os bancos operem acima das suas necessidades totais de capital e das orientações do Pilar 2.