Partilhar o artigo Selminho e casal contestam sentença sobre terrenos da Câmara do Porto na Arrábida Imprimir o artigo Selminho e casal contestam sentença sobre terrenos da Câmara do Porto na Arrábida Enviar por email o artigo Selminho e casal contestam sentença sobre terrenos da Câmara do Porto na Arrábida Aumentar a fonte do artigo Selminho e casal contestam sentença sobre terrenos da Câmara do Porto na Arrábida Diminuir a fonte do artigo Selminho e casal contestam sentença sobre terrenos da Câmara do Porto na Arrábida Ouvir o artigo Selminho e casal contestam sentença sobre terrenos da Câmara do Porto na Arrábida

Tópicos:

Arrábida,