Sem CGTP. Costa assina acordo com parceiros sobre rendimentos, salários e competitividade

Foi assinado este domingo o acordo de médio prazo sobre rendimentos, salários e competitividade alcançado em Concertação Social, sem a CGTP. Os parceiros sociais saudaram o acordo, apesar de sublinharem que há ainda muito a fazer. Já o primeiro-ministro, António Costa, falou de um "marco de confiança" e um "princípio do caminho".

Mais atualizações

16h40 - Consulte aqui o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade alcançado em Concertação Social.





16h38 - Governo vai reforçar em mais três mil milhões de euros a verba ao sistema energético para mitigar preços



Segundo António Costa, a medida de maior impacto será o reforço em mais três mil milhões de euros a dotação que o Estado dá ao sistema energético, para permitir mitigar as subidas dos preços da eletricidade e do gás.



“É um esforço muito grande que o Estado faz” e que confirma nestes tempos de incerteza é fundamental haver “uma gestão prudente das finanças públicas”.



16h34 – Pequenas e médias empresas vão beneficiar de taxa de IRC de 17% em caso de fusão



O primeiro-ministro avançou ainda uma das medidas do acordo de âmbito fiscal.



“As pequenas e médias empresas que hoje beneficiam, em face do seu volume de negócios, de uma taxa de IRC de 17%, em caso de fusão conservarão a taxa de 17%, ainda que da fusão o seu volume de negócios ultrapasse os limites fixados” para essa taxa, anunciou.



Essa medida dá, para António Costa, um sinal claro de que precisamos de enrobustecer o tecido empresarial, ajudar as empresas a ganharem escala para serem mais competitivas e pagarem melhores salários.



16h22 – Primeiro-ministro anuncia os principais objetivos do acordo



No seu discurso, António Costa enumerou alguns dos objetivos do acordo hoje assinado. “Em primeiro lugar, reequilibrar a repartição de riqueza no todo nacional, ou seja, aumentar a justiça social no nosso país”, avançou.



Por isso, o acordo propõe chegar a 2026 com um peso dos salários no conjunto de riqueza nacional idêntico ao da média europeia, isto é, “subir dos 45,3% em 2019 para os 48,3% em 2026”.



“Isto implica necessariamente um esforço de atualização anual dos salários, que fica aqui também definido, começando nos 5,1% em 2023, até 4,6% em 2026”, explicou o primeiro-ministro.



O acordo assegura ainda que, nesta trajetória, “há não só a recuperação do poder de compra perdido durante o ano 2022, mas sobretudo há um ganho efetivo daquilo que é o valor dos salários no conjunto da riqueza nacional”. Segundo António Costa, a medida de maior impacto será o reforço em mais três mil milhões de euros a dotação que o Estado dá ao sistema energético, para permitir mitigar as subidas dos preços da eletricidade e do gás.“É um esforço muito grande que o Estado faz” e que confirma nestes tempos de incerteza é fundamental haver “uma gestão prudente das finanças públicas”.O primeiro-ministro avançou ainda uma das medidas do acordo de âmbito fiscal.“As pequenas e médias empresas que hoje beneficiam, em face do seu volume de negócios, de uma taxa de IRC de 17%, em caso de fusão conservarão a taxa de 17%, ainda que da fusão o seu volume de negócios ultrapasse os limites fixados” para essa taxa, anunciou.Essa medida dá, para António Costa, um sinal claro de que precisamos de enrobustecer o tecido empresarial, ajudar as empresas a ganharem escala para serem mais competitivas e pagarem melhores salários.No seu discurso, António Costa enumerou alguns dos objetivos do acordo hoje assinado. “Em primeiro lugar, reequilibrar a repartição de riqueza no todo nacional, ou seja, aumentar a justiça social no nosso país”, avançou.Por isso, o acordo propõe chegar a 2026 com um peso dos salários no conjunto de riqueza nacional idêntico ao da média europeia, isto é, “subir dos 45,3% em 2019 para os 48,3% em 2026”.“Isto implica necessariamente um esforço de atualização anual dos salários, que fica aqui também definido, começando nos 5,1% em 2023, até 4,6% em 2026”, explicou o primeiro-ministro.O acordo assegura ainda que, nesta trajetória, “há não só a recuperação do poder de compra perdido durante o ano 2022, mas sobretudo há um ganho efetivo daquilo que é o valor dos salários no conjunto da riqueza nacional”.





O chefe de Governo avançou como segundo objetivo do acordo o de reforçar a competitividade das empresas, melhorando a sua autonomia financeira e desburocratizando a relação entre empresas e Segurança Social.









16h15 - Acordo é “o princípio do caminho”, diz Costa



O primeiro-ministro considera que este acordo “não é de facto um fim do caminho; é mesmo o princípio do caminho”, que irá estabelecer uma trajetória para a melhoria dos rendimentos e da competitividade.



“Por isso, tão importante como aquilo a que aqui nos obrigámos, é termos estabelecido também um mecanismo de monotorização e acompanhamento que nos permite ir avançando passo a passo no alcance destes objetivos” e ajustando o que for necessário “de modo a chegarmos a 2026 todos juntos”.



Outra razão pela qual António Costa considera este acordo “da maior importância política” é o facto de estarmos num contexto de maioria absoluta.



“É por isso muito importante sublinhar a vontade e a capacidade de algo, a centralidade da concertação social no quadro da maioria absoluta que estamos neste momento a viver e no diálogo tripartido entre o Estado, as confederações patronais e as confederações sindicais”.



“Nenhuma maioria, por muito absoluta que seja, se basta a si própria”, acrescentou.



15h56 – “Este acordo é um marco de confiança”, diz António Costa



O primeiro-ministro iniciou o seu discurso ao dizer que este acordo “de médio prazo” foi assinado a tempo de o Conselho de Ministros se reunir para aprovar a proposta final do Orçamento do Estado para 2023, que irá “refletir plenamente” o acordo alcançado em concertação social.



“Este acordo é da maior importância política, em primeiro lugar porque, nestes tempos tão exigentes que estamos a viver, a sair de uma pandemia e a enfrentar uma guerra, uma seca severa” e “com ruturas nas cadeias de distribuição” e uma inflação que não se vivia há 30 anos, “o mais importante nestes tempos de incerteza é reforçar a confiança”.



“Este acordo é um marco de confiança”, defendeu António Costa.



15h51 – “Este é o acordo possível e que temos de saudar”, diz UGT



Mário Mourão, secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, frisou que este acordo “resulta de uma negociação baseada no acentuado esforço que cada um dos parceiros sociais teve de fazer no sentido de não obstaculizar um resultado final que proporcionasse o máximo de abrangência possível para cada uma das partes”.



“Este é o acordo possível e que temos de saudar, porque nele estão introduzidas medidas que proporcionam inegáveis vantagens para os rendimentos dos trabalhadores que tão fustigados têm vindo a ser pelas inevitáveis repercussões que sucessivas crises internacionais têm provocado ao nosso país”, declarou perante os restantes parceiros sociais e os membros do Governo.



Para o líder da UGT, “este acordo pode ser entendido, no mínimo, como uma baliza que não permita a continuação de uma espiral incontrolável conducente a uma sucessiva perda do poder de compra”.



15h40 – CAP gostaria que acordo “fosse ainda melhor”



O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) frisou que há ainda “muito trabalho para fazer”, mas que o acordo agora alcançado foi um primeiro passo bem-sucedido.



“Como se diz no campo, sem ovos não se fazem omeletes”, declarou Eduardo Oliveira e Sousa, acrescentando que “a CAP sempre esteve e está do lado das soluções para entrarmos no caminho que agora especificamente se pretende de melhoria de rendimentos, de salários, mas também da produtividade e da competitividade”.



“Quando achamos que devemos ser críticos, nós criticamos; mas somos construtivos, e quando é para construir nós estamos do lado da construção”, esclareceu o presidente da CAP.



Eduardo Oliveira e Sousa considera que agora se subiu um degrau. “O documento que hoje acabámos de assinar é muito diferente do que nos foi apresentado no início deste processo”, quando “o setor agrícola não estava quase representado”, salientou.



“Gostaríamos que fosse ainda melhor, é um facto. Mas, para isso, teria sido necessário mais tempo e termos trabalhado com uma forma diferente. Não o tivemos, mas perante o cenário, empenhámo-nos e fomos a pouco e pouco sentindo abertura”, contou no seu discurso.



Para o responsável “estas medidas não chegam, são insuficientes”, mas tem de ser dado um passo de cada vez.



O presidente da CAP quis destacar a intervenção direta do ministro das Finanças no processo. “Uma vez mais, pela sua compreensão da importância de ter de haver uma atenção dirigida aos agricultores, ajudou na construção das medidas específicas”, afirmou.



Oliveira e Sousa realçou ainda o “empenho e o termos conseguido uma abrangência das medidas que foram inscritas” e que permitirá incluir todos os agricultores.



“Seja o mais pequenino agricultor ou seja o maior agricultor; seja no Norte, seja no Sul, seja na Madeira ou seja nos Açores, todos os agricultores verão algum benefício, alguma mitigação no que tem sido o escalar dos preços nos fertilizantes”, na água para rega, nas rações para os animais e no gasóleo agrícola, enumerou.

Outro objetivo diz respeito aos jovens qualificados do país, para a sua contratação e valorização.O primeiro-ministro considera que este acordo “não é de facto um fim do caminho; é mesmo o princípio do caminho”, que irá estabelecer uma trajetória para a melhoria dos rendimentos e da competitividade.“Por isso, tão importante como aquilo a que aqui nos obrigámos, é termos estabelecido também um mecanismo de monotorização e acompanhamento que nos permite ir avançando passo a passo no alcance destes objetivos” e ajustando o que for necessário “de modo a chegarmos a 2026 todos juntos”.Outra razão pela qual António Costa considera este acordo “da maior importância política” é o facto de estarmos num contexto de maioria absoluta.“É por isso muito importante sublinhar a vontade e a capacidade de algo, a centralidade da concertação social no quadro da maioria absoluta que estamos neste momento a viver e no diálogo tripartido entre o Estado, as confederações patronais e as confederações sindicais”.“Nenhuma maioria, por muito absoluta que seja, se basta a si própria”, acrescentou.O primeiro-ministro iniciou o seu discurso ao dizer que este acordo “de médio prazo” foi assinado a tempo de o Conselho de Ministros se reunir para aprovar a proposta final do Orçamento do Estado para 2023, que irá “refletir plenamente” o acordo alcançado em concertação social.“Este acordo é da maior importância política, em primeiro lugar porque, nestes tempos tão exigentes que estamos a viver, a sair de uma pandemia e a enfrentar uma guerra, uma seca severa” e “com ruturas nas cadeias de distribuição” e uma inflação que não se vivia há 30 anos, “o mais importante nestes tempos de incerteza é reforçar a confiança”.“Este acordo é um marco de confiança”, defendeu António Costa.Mário Mourão, secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, frisou que este acordo “resulta de uma negociação baseada no acentuado esforço que cada um dos parceiros sociais teve de fazer no sentido de não obstaculizar um resultado final que proporcionasse o máximo de abrangência possível para cada uma das partes”.“Este é o acordo possível e que temos de saudar, porque nele estão introduzidas medidas que proporcionam inegáveis vantagens para os rendimentos dos trabalhadores que tão fustigados têm vindo a ser pelas inevitáveis repercussões que sucessivas crises internacionais têm provocado ao nosso país”, declarou perante os restantes parceiros sociais e os membros do Governo.Para o líder da UGT, “este acordo pode ser entendido, no mínimo, como uma baliza que não permita a continuação de uma espiral incontrolável conducente a uma sucessiva perda do poder de compra”.O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) frisou que há ainda “muito trabalho para fazer”, mas que o acordo agora alcançado foi um primeiro passo bem-sucedido.“Como se diz no campo, sem ovos não se fazem omeletes”, declarou Eduardo Oliveira e Sousa, acrescentando que “a CAP sempre esteve e está do lado das soluções para entrarmos no caminho que agora especificamente se pretende de melhoria de rendimentos, de salários, mas também da produtividade e da competitividade”.“Quando achamos que devemos ser críticos, nós criticamos; mas somos construtivos, e quando é para construir nós estamos do lado da construção”, esclareceu o presidente da CAP.Eduardo Oliveira e Sousa considera que agora se subiu um degrau. “O documento que hoje acabámos de assinar é muito diferente do que nos foi apresentado no início deste processo”, quando “o setor agrícola não estava quase representado”, salientou.“Gostaríamos que fosse ainda melhor, é um facto. Mas, para isso, teria sido necessário mais tempo e termos trabalhado com uma forma diferente. Não o tivemos, mas perante o cenário, empenhámo-nos e fomos a pouco e pouco sentindo abertura”, contou no seu discurso.Para o responsável “estas medidas não chegam, são insuficientes”, mas tem de ser dado um passo de cada vez.O presidente da CAP quis destacar a intervenção direta do ministro das Finanças no processo. “Uma vez mais, pela sua compreensão da importância de ter de haver uma atenção dirigida aos agricultores, ajudou na construção das medidas específicas”, afirmou.Oliveira e Sousa realçou ainda o “empenho e o termos conseguido uma abrangência das medidas que foram inscritas” e que permitirá incluir todos os agricultores.“Seja o mais pequenino agricultor ou seja o maior agricultor; seja no Norte, seja no Sul, seja na Madeira ou seja nos Açores, todos os agricultores verão algum benefício, alguma mitigação no que tem sido o escalar dos preços nos fertilizantes”, na água para rega, nas rações para os animais e no gasóleo agrícola, enumerou.





15h35 - Francisco Calheiros: “Acordo é um ponto de partida que me dá alguma esperança”



Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo, destaca que o presente acordo “é para uma legislatura” e “é um ponto de partida”.



“O conteúdo deste acordo é um ponto de partida que me dá alguma esperança”, afirmou.



Francisco Calheiro elogiou o facto de, durante as negociações, ter havido “concertação e um tentar de aproximar de posições”.







15h28 – António Saraiva destaca que acordo é para quatro anos e é um “ponto de partida”



António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), salienta que o acordo agora alcançado servirá para quatro anos de legislatura e serve como “ponto de partida”.



“Temos que conseguir, em cada orçamento, conseguir a alteração que referi da economia portuguesa”, disse António Saraiva.



“Os astros terão que se alinhar”, salientou, recordando que existem “condições externas que são complicadas e um enorme grau de imprevisibilidade”.



“Este acordo deve ser entendido como o início da chegada que daqui a quatro anos queremos obter para que, alterando a nossa economia, possamos dotar as empresas de melhores condições e o país igualmente beneficiar delas”, concluiu.

António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), salienta que o acordo agora alcançado servirá para quatro anos de legislatura e serve como “ponto de partida”.“Temos que conseguir, em cada orçamento, conseguir a alteração que referi da economia portuguesa”, disse António Saraiva.“Os astros terão que se alinhar”, salientou, recordando que existem “condições externas que são complicadas e um enorme grau de imprevisibilidade”.“Este acordo deve ser entendido como o início da chegada que daqui a quatro anos queremos obter para que, alterando a nossa economia, possamos dotar as empresas de melhores condições e o país igualmente beneficiar delas”, concluiu.





15h19 – Acordo já está assinado



António Costa e os parceiros sociais já assinaram o acordo na concertação social.





15h15 - António Costa já chegou ao Palácio Foz





14h57 - CNA e AEP com reações mistas

A sessão de assinatura do acordo alcançado no sábado está marcada para as 15h00 no Palácio Foz, em Lisboa. O evento junta o primeiro-ministro, os parceiros sociais subscritores e outros membros do Governo.

A Confederação Nacional da Agricultura defende que as medidas previstas no acordo alcançado entre o Governo e os parceiros sociais não ajudam as pequenas empresa do setor.Já a Associação Empresarial de Portugal considera que o compromisso é positivo, mas que deveria prever uma maior redução da carga fiscal para as empresas.Na passada quinta-feira, em reunião em sede de Concertação Social, o Executivo apresentou uma nova proposta para o A, cujas medidas deverão ser incluídas na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano - documento que é submetido na segunda-feira à Assembleia da República.

As propostas do Governo passavam por uma valorização salarial em 5,1 por cento no próximo ano e em 4,8 por cento em 2024, o aumento do salário mínimo de 705 para 760 euros, já em 2023, e uma majoração em 50 por cento dos custos com a valorização salarial, em sede de IRC, para empresas que aumentem vencimentos em linha ou para lá dos valores inscritos no acordo.



O acordo prevê também a valorização dos salários em 4,8 por cento em 2024, 4,7 em 2025 e 4,6 por cento em 2026.



"A valorização anual tem como objetivo assegurar um aumento não inferior a 20 por cento do rendimento médio por trabalhador em 2026 face a 2022", segundo o Governo.



No termo da derradeira reunião, a UGT e as confederações patronais CIP e CTP consideravam haver condições para subscrever um acordo de médio prazo, embora assinalando espaço para melhorias.

"Não é aumento, é empobrecimento"

No sábado, uma vez conhecido o resultado das sucessivas rondas negociais, a CGTP teceu duras críticas ao acordo obtido em sede de Concertação Social, antevendo uma quebra do poder de compra.



A secretária-geral da Intersindical, Isabel Camarinha, sublinhou que não há aumento, mas sim empobrecimento.

O salário mínimo nacional deve sofrer um aumento, na ótica da CGTP, para 850 euros em janeiro. A central sindical admite, todavia, que o acordo contempla "algumas medidas em sede de IRS" que "há muito" reclama.

Medidas conhecidas



Para além do Governo, integram a Concertação Social a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação do Turismo (CTP), a Confederação dos Agricultores (CAP), a UGT e a CGTP.

Também as alterações que estavam propostas na versão anterior em relação ao Fundo de Compensação do Trabalho sofrem alterações.



, fez notar a CGTP.O acordo, insistiu a Intersindical, "reforça as razões para uma forte mobilização e uma ampla participação nas manifestações que dia 15 de outubro", agendadas para Lisboa e Porto.Ao abrigo deste entendimento,De acordo com o documento final, citado pela agência Lusa, o Executivo compromete-se a adotar medidas para mitigar o aumento dos custos de energia para famílias e empresas: "Em conjunto com as medidas regulatórias, serão injetados nos sistemas de eletricidade e de gás cerca de três mil milhões de euros adicionais, limitando assim o aumento dos preços da energia"."Estas medidas traduzem-se em reduções significativas do custo da eletricidade consumida pelos setores económicos, nos quais se incluem os grandes consumidores", propugna-se no documento.As poupanças vão ser reportadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a 15 de outubro. São esperadas reduções de cerca de 40 euros por megawatt-hora (MWh) para o gás consumido pelas empresas não abrangidas pela tarifa regulada (até 80 por cento do seu consumo), "o que permite uma poupança de cerca de 20 por cento a 30 por cento face ao preço esperado em 2023".O acordo prevê também a avaliação, na Concertação Social, do impacto do aumento dos custos com a habitação no orçamento familiar, "no sentido da construção de medidas que mitiguem estes mesmos impactos, até ao final do ano de 2022".O Governo porá igualmente em marcha um apoio "imediato" aos agricultores com o objetivo de atenuar os efeitos da escala de preços dos combustíveis, num montante de dez cêntimos por litro de gasóleo agrícola.O acordo estabelece ainda, para 2022 e 2023, um reforço de 20 para 40 por cento da majoração, em sede de IRS e IRC, das despesas com rações para animais, fertilizantes e adubos, corretivos orgânicos e minerais e extensão para a água para rega.Prevê também a implementação de um plano de abate de automóveis ligeiros de passageiros em fim de vida e o alargamento do gasóleo profissional ao transporte público coletivo de passageiros e a criação do "Gás Profissional" para o transporte pesado de mercadorias, além de uma "extensão da isenção da taxa liberatória de IRS aplicável aos trabalhadores agrícolas não residentes às primeiras 50 horas de trabalho suplementar".Quanto à medida que prevê o aumento das indemnizações de 12 para 14 dias, em casos de despedimento coletivo ou de extinção do posto de trabalho, caiu o prazo para a sua implementação que estava previsto na versão anterior, ou seja, a partir do próximo ano.

Os parceiros vão discutir a reconversão do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) para permitir às empresas "financiar a qualificação e a formação certificada dos trabalhadores" ou "apoiar a autonomização dos jovens trabalhadores, suportando uma parte dos encargos com habitação". Para discussão futura fica também o reforço do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) "com transferência excecional do FCT, de forma a garantir capacidade de resposta face ao histórico de sinistralidade".



O acordo estipula o "fim das contribuições para o FCT e, durante a vigência do acordo, a suspensão das contribuições mensais para o FGCT".



O documento introduz a "efetivação do mecanismo de restituição do IVA suportado e não dedutível com as despesas relativas à organização de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e similares (...), avaliando a possibilidade de evolução do regime".



Por último, sabe-se que o acordo enquadra a injeção de 1.500 milhões de euros para um plano de pagamento de dívidas de saúde em três anos, no âmbito dos hospitais EPE.

O que disse Marcelo



O presidente da República considera "muito importante" o acordo na concertação social anunciado na noite de sábado. Marcelo Rebelo de Sousa considera preferível avançar com alguma almofada do que avançar sem almofada nenhuma. "Este acordo é uma almofada", afirmou aos jornalistas este domingo.Após a apresentação do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, o Governo reúne-se em Conselho de Ministros extraordinário.





Questionado sobre se é suficiente o que foi alcançado entre patrões e sindicatos, no último dia da visita oficial a Chipre, o chefe de Estado considerou que foi "muito importante", dado que "está tudo muito instável no mundo".

, insistiu.O presidente afirmou que "temos pela frente ainda anos de legislatura, temos muitos orçamentos, temos uma guerra para terminar, temos uma recuperação económica para fazer, há uma gestão de fundos europeus para realizar, e tudo isso em acordo social é completamente diferente do que tudo isso em tensão social entre os parceiros".Questionado sobre se o acordo para quatro anos é suficiente para evitar contestação social, respondeu que, entre os quais o custo da energia e da vida em geral.