Semapa compra empresa portuguesa que fabrica quadros para bicicletas elétricas

Segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o preço de aquisição foi de 178,7 milhões de euros, incluindo 12,1 milhões de créditos acionistas, e uma componente adicional, a ser paga até 2027, que estará dependente da performance da empresa.

A compra, de acordo com a informação hoje divulgada, foi efetuada através da Aphelion, subsidiária da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão.

Com esta aquisição, acrescenta a nota, a Semapa pretende "acelerar o crescimento da Triangle`s, investindo na expansão da capacidade instalada e numa contínua aposta no desenvolvimento tecnológico, com a ambição de a transformar numa plataforma de futuro num setor com elevado crescimento".

A Triangle`s, primeira fábrica do mundo a produzir quadros de bicicleta em alumínio de forma robotizada, foi fundada em 2015, tendo iniciado produção em 2017, recorrendo a níveis de automação "muito elevados e sem paralelo no mercado", destaca o comunicado.

Na nota, a Semapa sublinha que a Triangle`s é hoje "uma referência mundial na produção de quadros para e-bikes", tendo no seu portfolio de clientes "várias prestigiadas marcas do setor".

As vendas são quase na sua globalidade destinadas ao mercado de exportação e atingiram os 36,7 milhões de euros em 2022, que comparam com 8,1 milhões faturados em 2020.

Armando Levi, anterior acionista maioritário e principal impulsionador da Triangle`s, manterá um cargo no conselho de administração da empresa.