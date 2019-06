Senado brasileiro endurece regras para aposentação dos trabalhadores

Lusa04 Jun, 2019, 07:29 | Economia

A medida, aprovada por 55 votos a favor e 12 contra, preparada pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, em janeiro deste ano e aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados.

De acordo com o documento final da medida provisória, "o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá acesso a dados da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde (SUS), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de outros bancos de informações para a análise de concessão, revisão ou manutenção de benefícios", afirmou o Senado na sua página da internet.

O acesso aos dados médicos pode ainda incluir entidades privadas através de acordos.

Um dos projetos criados pela medida provisória é o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, cujo objetivo é analisar, até ao final de 2020, suspeitas de irregularidades, além de gastos desnecessários e indevidos na concessão de benefícios sociais.

O texto autoriza também o pagamento de um bónus para os funcionários do INSS por cada processo analisado fora do horário de trabalho.

O outro programa criado pelo texto aprovado na segunda-feira é o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, que tem como objetivo os benefícios por incapacidade pagos sem realização de uma perícia.

Em relação à aposentação dos trabalhadores rurais, a medida prevê que estes possam fazer uma autodeclaração de atividade no campo até 2023, cuja veracidade será comprovada por órgãos públicos.

A partir do dia 01 de janeiro de 2023, a autodeclaração não será aceite e o trabalhador rural terá que se inscrever no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) para comprovar o tempo de serviço no campo e, assim, ter acesso ao benefício.

De acordo com o Governo brasileiro, a medida provisória tem potencial para gerar uma poupança de cerca de 10 mil milhões de reais (2,30 mil milhões de euros) por ano.

A versão aprovada pelo Legislativo segue agora para aprovação presidencial.