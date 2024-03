Senado francês rejeita acordo entre União Europeia e Canadá

No total, 211 senadores rejeitaram a proposta e apenas 44 apoiaram a ratificação do acordo, agora remetido para votação na Assembleia Nacional, onde o governo não dispõe de maioria.

"Hoje é um dia muito mau para a nossa economia, para as nossas empresas, para os agricultores", que perderam a "proteção" oferecida pelo acordo conhecido como CETA, alertou o ministro, Franck Riester, que lamentou que a votação no Senado torne as coisas mais complicadas.

Riester defendeu que este "é um excelente acordo" para o setor agrícola e rejeitou as ameaças invocadas pela oposição, como a concorrência desleal para agricultores e criadores de gado franceses da parte dos canadianos.

Desde que o primeiro acordo entre o Canadá e a UE entrou em vigor em 2017, as importações de carne canadiana em França representaram menos de 0,1% do consumo e o excedente agrícola e agroalimentar triplicou, de acordo com o ministro.