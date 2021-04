Senado nigeriano aprova plano de financiamento internacional de 2,7 mil milhões de dólares

O plano prevê financiamentos junto de instituições como o Banco Mundial ou o Deutsche Bank alemão.

A economia do mais populoso país de África, atingida pela queda do petróleo e pela covid-19, sofre de um crescimento lento há vários anos, sobretudo devido à debilidade das receitas do petróleo, que constituem 90% dos recursos cambiais da Nigéria.

O ministro das Finanças nigeriano, Zainab Ahmed, tem reiterado com frequência que o Governo está fortemente dependente do recurso a empréstimos internacionais para financiar despesas com infraestruturas.

Em março de 2020, o parlamento nigeriano aprovou um plano de empréstimos do Governo Buhari no valor de 22,7 mil milhões de USD, que incluíam um empréstimo de 17 mil milhões de USD pelo Exim Bank da China.