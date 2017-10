Partilhar o artigo Senhorios podem ter desconto no IMI e isenção no IRS Imprimir o artigo Senhorios podem ter desconto no IMI e isenção no IRS Enviar por email o artigo Senhorios podem ter desconto no IMI e isenção no IRS Aumentar a fonte do artigo Senhorios podem ter desconto no IMI e isenção no IRS Diminuir a fonte do artigo Senhorios podem ter desconto no IMI e isenção no IRS Ouvir o artigo Senhorios podem ter desconto no IMI e isenção no IRS