Sentimento económico cresce ligeiramente na zona euro mas volta a recuar na UE

Lusa29 Ago, 2019, 10:53 | Economia

Em agosto, o sentimento económico progrediu na zona euro 0,4 pontos para os 103,1 pontos, depois de no mês anterior ter recuado 0,6 pontos, enquanto no conjunto dos 28 Estados-membros do espaço comunitário voltou a recuar, tal como nos meses anteriores, agora 0,6 pontos, para os 101,4 pontos.

A Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia aponta que o novo recuo do sentimento económico no conjunto da União deveu-se sobretudo "à forte deterioração do sentimento na maior economia fora da área do euro, o Reino Unido", onde se registou uma queda de 1,8 pontos.

Entre as cinco maiores economias do espaço da moeda única, este indicador cresceu, de julho para agosto, em Espanha (1,9 pontos), na Alemanha (0,4), e muito ligeiramente em França (0,1) e Holanda (0,2), tendo recuado somente em Itália (-0,9).

Nas duas maiores economias fora da zona euro, o sentimento económico, além de ter recuado 1,8 pontos no Reino Unido, permaneceu inalterado na Polónia (0,0).