Sentimento económico na zona euro desce em maio após máximo de abril

Segundo os dados hoje publicados pela Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, o ISE recuou 0,5 pontos no espaço da moeda única e 1,0 ponto no conjunto da União, depois de no mês passado ter subido respetivamente 1,6 e 1,4 pontos, alcançando novos máximos desde finais de 2007 (109,7 e 110,7 pontos, respetivamente).

De acordo com o executivo comunitário, o abrandamento do sentimento na zona euro resultou de descidas nos setores dos serviços e do comércio a retalho, enquanto a confiança na indústria, construção e entre os consumidores permaneceu globalmente estável em nível elevados.

A Direção-geral de Assuntos Económicos e Financeiros aponta que, entre as maiores economias da zona euro, o ISE subiu de forma acentuada em França (+1,5 pontos), mais ligeira em Espanha (+0,5), enquanto desceu em Itália (-0,9) e, de forma mais acentuada, na Alemanha (-1,5 pontos) e na Holanda (-2,1 pontos).