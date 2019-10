Sentimento económico recua em outubro na zona euro e UE (Eurostat)

De acordo com a Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, em outubro, o indicador que mede o sentimento económico recuou 0,9 pontos quer na zona euro, para os 110,8, quer na UE, para os 99,0 pontos.

Considerando os países da moeda única, a deterioração do sentimento económico resultou de uma menor confiança na indústria, serviços, comércio de retalho e também dos consumidores, tendo melhorado no setor da construção.

Nas maiores economias da zona euro, o indicador recuou marcadamente em Espanha (-3,0 pontos), ligeiramente na Alemanha (-0,2 pontos) e França (-0,1) e avançou em Itália (0,1) e na Holanda (0,2 pontos).

Na UE, o sentimento económico melhorou no setor da construção e ficou estável na indústria, enquanto a confiança dos consumidores recuou.

As duas principais economias fora do euro apresentaram comportamentos opostos, com o indicador a avançar 1,8 pontos no Reino Unido e a recuar 0,9 na Polónia.