Será assim o calendário para a reativação da economia

A reabertura começa com as lojas pequenas. Está definido o calendário para começar a reativar a economia. Na próxima segunda-feira abrem os estabelecimentos até 200 metros quadrados.É o chamado comércio local com porta para a rua que abrange cabeleireiros, barbeiros, livrarias e stands de automóveis. Mas terão a lotação reduzida a metade.