Seria gravoso para o país ter um Orçamento eleitoralista diz CFP

"É muito importante para a discussão do OE2024 evitar a tentação de podermos ter um orçamento eleitoralista, porque estamos a aproximar-nos de eleições, bem sei que o momento político é um momento de debate e faz parte da democracia, mas é preciso que o Governo e os partidos sejam responsáveis porque o pior que poderia acontecer ao país neste momento era termos um OE2024 eleitoralista", afirmou.

As declarações de Nazaré da Costa Cabral foram proferidas numa conferência de imprensa, em Lisboa, durante a apresentação do relatório do CFP que atualiza as perspetivas económicas e orçamentais para 2023-2027, no qual é projetado um excedente orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano.

"Estando nós na perspetiva de um excedente este ano, há sempre a tentação de dizer que há uma folga ou há uma margem para acomodar medidas que possam surgir do lado da despesa, nomeadamente, mas também do lado da receita", começou por afirmar a presidente do CFP.

Porém, Nazaré da Costa Cabral considerou que "é preciso ter muita cautela porque o excedente é um excedente instável, frágil". Por outro lado, "continuamos com o problema da nossa dívida pública", defendeu.

"A nossa folga é quase nula porque temos de facto uma dívida muito elevada e todas as medidas do lado da despesa ou até da receita têm de ser muito bem medidas, muito bem ponderadas, porque seria muito gravoso para a situação financeira do nosso país se este perfil se alterasse", sublinhou a presidente do CFP.