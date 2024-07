Entre as medidas agora apresentadas, destaque para a redução do IRC, o imposto sobre as empresas. Baixa de 21 para 19% já no próximo ano e vai reduzindo 2 pontos percentuais por ano até atingir os 15% em 2027. Também as PME terão uma redução no imposto. A taxa reduzida, até aos 50 mil euros, passará dos atuais 17% até aos 12,5% em 2027.