Setor automóvel em Portugal vale 10 mil milhões de euros

O setor é também responsável por 20 por cento das exportações portuguesas.



Ao todo, o setor envolve cerca de 900 empresas e emprega mais de 72 mil pessoas.



Estes dados, como revela o jornalista Miguel Bastos, constam de um estudo inédito sobre a indústria automóvel em Portugal apresentado esta segunda-feira em Leiria.



A responsável pelo estudo é a Mobinov, Associação do Cluster Automóvel, e o seu presidente José Couto será entrevistado, na manhã informativa da Antena 1, a partir das 10h15.

Apelo a acordo na Autoeuropa

A associação que representa as empresas do setor automóvel em Portugal deixa um apelo ao entendimento na Autoeuropa.



José Couto, o presidente da associação do cluster automóvel avisa que os construtores estão de olhos postos em Portugal e que o entendimento na fábrica de Palmela é fundamental para o país.



O apelo surge numa altura em que os trabalhadores e a administração da fábrica de Palmela continuam de costas voltadas, por causa dos horários para a produção de um novo modelo.



Em cima da mesa está mesmo uma ameaça de greve, contra o trabalho obrigatório ao sábado.