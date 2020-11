Setor automóvel reclama apoios perante quebras de 35% até outubro - ACAP

"A ACAP revela-se descontente e contesta a ausência de medidas que visem estimular o setor que, além de bastante descapitalizado, registou, nos últimos 10 meses, quebras superiores a 35%", indicou, em comunicado, a associação.

Para a ACAP, a não implementação do incentivo ao abate de veículos em fim de vida é "apenas uma das lacunas" do orçamento aprovado hoje, que poderá colocar em causa a "viabilidade do setor".

O OE2021 foi hoje aprovado, no parlamento, com os votos a favor do PS, e com a abstenção do PCP, PEV, PAN e das duas deputadas não inscritas.

Votaram contra os deputados do PSD, BE, CDS, Iniciativa Liberal e Chega.