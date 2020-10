Setor da ourivesaria reclama mais investimento público e novo sistema regulatório

De acordo com as conclusões de um inquérito desenvolvido pela Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), com o apoio da consultora Deloitte, 87% dos respondentes concordam que o reduzido investimento público para a promoção do setor representa um obstáculo para a internacionalização das marcas e dos produtos nacionais.

Esta necessidade de investimento público é também reclamada com vista à modernização industrial do setor, à digitalização da operação e à presença internacional das empresas nacionais e da marca portuguesa de ourivesaria como um todo.

O estudo aponta ainda que 84% dos inquiridos considera relevante para a promoção da internacionalização o desenvolvimento de canais digitais que facilitem a venda internacional de produtos de ourivesaria portuguesa, de forma centralizada, para clientes B2B (`Business to Business`) e B2C (`Business to Consumer`).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da AORP recordou que a associação tem vindo a defender a urgência de incentivar a transição do setor da joalharia portuguesa para o novo contexto da Indústria 4.0, designadamente através de uma linha de apoio que possibilite às empresas investir na sua modernização e capacitação, bem como na adoção de processos industriais mais sustentáveis.

"A reindustrialização do setor é fulcral, porque temos de trazer a indústria para o pleno século XXI", afirmou Nuno Marinho, salientando que "o setor se autofinanciou durante todo este tempo e é agora altura de, à imagem de outros setores, haver uma aposta do Estado numa indústria que é a imagem de Portugal".

Segundo a secretária-geral da AORP, Fátima Santos, há em Portugal "empresas que já chegaram à chamada `Liga dos Campeões` e que estão a produzir para grandes marcas e a criar as suas próprias marcas", mas o facto é que "o setor compete numa dinâmica mundial".

"E, sendo a muita manualidade a base que define a ourivesaria portuguesa -- e isso não vai mudar -- não há milagres, ou seja, há uma fase prévia de equipamentos, de digitalização de processos, de produção de impressões em 3D que as nossas empresas não podem deixar de lado e que nos tira competitividade", explicou à Lusa.

A necessidade de revisão do sistema regulatório é o outro imperativo reclamado pela indústria da ourivesaria e joalharia, que tem vindo continuamente a contestar o atual monopólio estatal do sistema de certificação, considerado "um entrave à competitividade e modernização do setor".

Conforme destaca o presidente da AORP, "no período de pandemia de covid-19 e consequente declaração de estado de emergência, o impacto do encerramento das contrastarias evidenciou as fragilidades do sistema e a dependência absoluta do setor de uma única entidade".

De acordo com o inquérito realizado, cerca de 80% dos operadores económicos consideram que "a falta de concorrência na atividade de certificação, a reduzida eficiência do processo atual e o respetivo custo associado" representam desafios à internacionalização do setor.

Neste contexto, a associação recorda que tem vindo a cooperar com a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) no sentido de "identificar soluções que otimizem processos e desbloqueiem obstáculos à atividade do setor, já muito fragilizada pelo atual impacto económico".

Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2018 as atividades de ourivesaria e relojoaria abrangiam um total de 3.942 empresas, das quais 714 industriais e 3.201 de comércio (por grosso, retalho e reparação), tendo registado um volume de negócios de 1.049 milhões de euros e exportações de 208 milhões de euros, contra 169 milhões em 2015.

França, Espanha, Brasil, Hong Kong e Itália são os principais mercados de exportação da ourivesaria portuguesa, enquanto a relojoaria exporta sobretudo, por ordem de importância, para Hong Kong, Estados Unidos, Suíça, França e Emirados Árabes Unidos.