Setor de serviços regista contração recorde de 7,8% no Brasil em 2020

Esta é a maior queda registada pelo setor no Brasil desde 2012, quando o indicador começou a ser medido, e supera a queda de 5% registada em 2016, quando a maior economia da América do Sul entrou em recessão.

De acordo com o IBGE, depois de cair 7,8% entre janeiro e dezembro do ano passado, o volume de serviços prestados no país permanece 3,8% abaixo do nível que tinha antes da crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19, principal responsável pelo mau desemprenho do setor.

A queda histórica do setor reforça as projeções de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu cerca de 4,5% em 2020, a maior retração em décadas, devido às medidas impostas para conter a pandemia da covid-19, que paralisaram as atividades económicas e geraram um baixo consumo.

O setor de serviços é o que têm maior peso no PIB brasileiro. A indústria caiu apenas 4,5% no ano passado, as vendas a retalho cresceram 1,2% e o setor agropecuário, segundo as últimas projeções, encerrou 2020 em território positivo.

O IBGE destacou que quatro das cinco atividades do setor de serviços analisadas reduziram o seu desempenho em volume no ano passado, assim como 28,9% dos 166 tipos de serviços investigados na sondagem mensal realizada pelo órgão de estatísticas do Governo brasileiro.

O subsetor que mais influenciou negativamente foi o de serviços às famílias, cuja produção caiu 35,6% em volume, pressionada principalmente pela queda nas atividades em restaurantes, bares, hotéis e ginásios.

O único subsetor que encerrou o ano em território positivo, com um crescimento de 6,7% face a 2019, foi o de outros serviços, impulsionado principalmente pelo bom desempenho de empresas que atuam em segmentos como venda de títulos e valores mobiliários, bolsa e administração de mercado e vendas de seguros.

De acordo com o IBGE, apesar de estar a recuperar-se das enormes perdas sofridas nos primeiros meses da pandemia, o setor de serviços caiu 0,2% em dezembro face ao mês de novembro.

A retração interrompeu uma série de seis meses consecutivos de subida no indicador. Somente em novembro, o setor havia crescido 2,6% face ao resultado de outubro.

No entanto, o setor de serviços contraiu-se 3,3% em dezembro na comparação com igual mês de 2019, a sua décima taxa negativa consecutiva nesta comparação.