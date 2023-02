Setor do alojamento turístico ultrapassa níveis pré-pandemia em janeiro, segundo INE

O setor do alojamento turístico ultrapassou os níveis pré-pandemia em janeiro, com 1,5 milhões de hóspedes e 3,5 milhões de dormidas, mais 3,2% e 6,5% do que no mesmo mês de 2020, anunciou hoje o INE.