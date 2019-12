Setor do azeite vive "verdadeiro pesadelo" no Douro e Trás-os-Montes

Olivicultores e lagareiros do Douro e Trás-os-Montes queixam-se de uma "campanha difícil" devido à diminuição do preço do azeite e da azeitona e ao "inesperado custo" de transporte e tratamento do resíduo bagaço, aplicado pelas indústrias extratoras.