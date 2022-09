Setor do calçado vai a Milão defender couro como produto "de excelência"

"É produzido calçado em demasia no mundo", afirmou à agência Lusa o diretor de comunicação da Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), que organizou a participação de 41 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo e trouxe, nesta edição, dois engraxadores para "fazer brilhar" os atributos do calçado em pele.

Segundo Paulo Gonçalves, "todos os anos são produzidos à escala internacional 22 mil milhões de pares de sapatos", dos quais 88% na Ásia, a um ritmo que a associação admite que "não é sustentável".

"Nós defendemos a produção de menos sapatos, mas calçado de melhor qualidade. E, para termos sapatos de melhor qualidade, temos que olhar para as matérias-primas disponíveis no mercado e o couro é a matéria-prima por excelência", sustentou.

Gracejando que o setor "não anda propriamente a matar as vaquinhas para fazer sapatos", Paulo Gonçalves notou que, pelo contrário, a indústria do calçado "reaproveita a pele desperdiçada pela indústria alimentar".

E, num contexto em que "todos os anos se batem recordes no consumo de carne" a nível internacional, ao argumento de que o couro é uma matéria-prima natural junta-se o da sua abundância e disponibilidade.

Para Hugo Ferreira - administrador da Camilo Martins Ferreira e Filhos, de Oliveira de Azeméis, detentora da marca calçado Centenário - o couro é, adicionalmente, "o produto que oferece melhores condições para atingir a qualidade" do segmento médio/alto em que a empresa opera.

"A pele tem características que mais nenhum produto sintético tem", quer em termos de durabilidade, quer de aspeto, permitindo "trabalhar muito melhor os acabamentos" e, com isso, atingir a desejada qualidade do produto final, sustentou.

Quanto à proveniência da pele que usa na produção, o empresário afirmou que é comprada "maioritariamente na Europa", nomeadamente em Itália, e exclusivamente "a empresas com certificações" e a tanarias que comprovam "o cumprimento das normas antipoluição".

Também para a marca Valuni, da empresa de São João da Madeira Eurodavil, com mais de 130 trabalhadores e uma faturação de 10 milhões de euros, o couro "é a matéria-prima por excelência dos sapatos" ali produzidos.

"A pele para os sapatos vem da indústria alimentar e de toda a cadeia de produção que daí advém. Se utilizarmos as melhores peles e a melhor matéria-prima, vamos ter melhores sapatos, mais duradouros e muito mais respiráveis que alguns sintéticos", argumentou o administrador David Braga, em declarações à Lusa.

"Aquilo que defendemos é exatamente isso: produzir menos e melhor, porque só assim estaremos a proteger o meio ambiente. Foi este o exercício que fizemos na MICAM", reiterou o diretor de comunicação da APICCAPS.

Ainda assim, Paulo Gonçalves notou que o setor não é "alheio àquilo que são as grandes tendências a nível internacional", estando por isso a dinamizar "um projeto na área da bioeconomia, que pressupõe um investimento de 80 milhões de euros" e reúne "cerca de 70 entidades", desde empresas, a universidades e centros tecnológicos de calçado.

O objetivo é "não só melhorar os produtos que existem atualmente no mercado, para que sejam mais flexíveis, mais duradouros e tenham menos dano ambiental, mas, simultaneamente, preparar uma nova geração de produtos, mais confortáveis e mais flexíveis".

"Vamos recuperar o calçado em couro, o calçado em cortiça e o calçado de madeira. Em alguns casos, vamos apostar também em biomateriais. Estamos a falar de calçado com casca de maçã, casca de laranja ou de ananás", explicou.

Convicta de que "Portugal, do ponto de vista do desenvolvimento de soluções sustentáveis, pode ser, num futuro bem próximo, a grande referência a nível internacional", a APICCAPS diz que, mesmo tendo o peso do calçado em couro diminuído de mais de 90% do total das exportações setoriais para os atuais cerca de 80%, fruto da diversificação de matérias-primas, o facto é que a indústria "continua a eleger o calçado em couro como um produto de referência".

Em declarações à margem de uma visita às empresas portuguesas presentes na MICAM, o ministro da Economia, António Costa Silva, destacou a indústria do calçado como "um `ex-líbris` do país".

"Cresceu e está a crescer de uma forma impressionante", salientou, recordando que, "no primeiro semestre deste ano, foram exportados 40 milhões de pares de sapatos", naquele que foi "o melhor desempenho de sempre", e prevendo que em 2022 o setor "vai bater, muito provavelmente, o recorde" anual.

"Noventa e cinco por cento da produção de calçado português é exportada para múltiplos países, sobretudo para os países europeus. Estamos também a entrar já no mercado americano. A indústria não só se reinventou, mas está sempre à procura de novas soluções em termos de `design` e de tecnologia", enfatizou o governante, acrescentando: "Se nos inspiramos por aquilo que se passa no calçado para fazer noutros setores da economia nacional, tenho a certeza que vamos dar a volta por cima e vamos ter o país com um crescimento maior, mais prosperidade e bem-estar no futuro".