Setor manufatureiro britânico melhora crescimento em agosto - Markit

Lusa 01 Set, 2017, 11:37 | Economia

O índice PMI do setor manufatureiro britânico, calculado pela empresa de serviços de informação financeira Markit, e que se reporta a agosto, sinaliza que o crescimento da economia está mais robusto e deve traduzir um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano.

O crescimento do índice PMI do setor manufatureiro em agosto está no nível mais alto desde há sete meses, esclarece o Markit, citado pela agência financeira Bloomberg.

O índice PMI deste setor está acima dos 50 pontos, a linha de água que separa o crescimento da contração.

Os índices PMI do setor manufatureiro alemão, francês e inglês deram um forte contributo para o crescimento do índice PMI do setor manufatureiro na zona euro, que subiu para 57,4 em agosto, contra 56,6 pontos no mês anterior, com particular relevo para as duas primeiras economias.