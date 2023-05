Setor metalúrgico e metalomecânico exportou mais de 23.000 ME em 2022

Assim, de acordo com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) o setor é o "que mais exporta em Portugal", tendo em 2022, somado 23.080 milhões de euros em vendas ao exterior, um aumento de 18%, segundo os dados do estudo.

De acordo com o documento, o setor "é atualmente composto por cerca de 23 mil empresas e por uma força de trabalho de quase 246 mil pessoas (dados de 2021)", sendo que o seu volume de faturação "fixa-se em cerca de 34,6 mil milhões de euros", enquanto "a geração de riqueza está no patamar dos 8,7 mil milhões anuais, com um peso muito significativo no conjunto das indústrias transformadoras e, mesmo, da economia como um todo, quer em termos diretos quer indiretos".

Segundo a associação, tendo em conta o peso do setor, "é crucial o desenho e estruturação de uma estratégia agregadora e concertada, que estimule o desenvolvimento competitivo futuro" sendo "baseada na inovação tecnológica, na capacitação empresarial, na internacionalização e na promoção da descarbonização e circularidade", destacou.

Este estudo concretiza ainda "o Plano Estratégico e de Ação para o Setor Metalúrgico e Metalomecânico para o horizonte 2030 (Metal 2030)", referiu, dando conta das prioridades neste âmbito.

Os principais objetivos, destacou, passam por definir a visão para o setor para o horizonte 2030, "com envolvimento dos seus principais `stakeholders`, e os eixos estratégicos para a concretizar", identificar "os domínios de intervenção prioritários para mobilizar cada um dos eixos estratégicos, incluindo ações e medidas para alavancar oportunidades e/ou endereçar custos de contexto, e compatibilizar estes domínios com apoios públicos disponíveis".

Além disso, as prioridades passam por "caracterizar os projetos e investimentos identificados, tendo em consideração o timing das oportunidades a explorar" pelo setor no âmbito do PT2030 e "definir um `roadmap` implementável (agenda transformadora) para a estratégia", lê-se no documento.