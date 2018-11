Setor petrolífero do Sudão do Sul relançado com acordo de paz em setembro - Governo

Lusa21 Nov, 2018, 18:47 / atualizado em 21 Nov, 2018, 18:48 | Economia

O ministro do Petróleo do Sudão do Sul, Ezekiel Lol Gatkuoth, afirmou a centenas de investidores reunidos para uma conferência em Juba, capital do país, que o acordo assinado em 12 de setembro, em Adis Abeba, capital da Etiópia, impulsionou um aumento na produção, de 135.000 para 155.000 barris por dia.

"Queremos que o mundo saiba que o potencial é extremamente alto aqui. Agora que estamos em paz, vamos voltar para onde estávamos", frisou o ministro.

Em 2011, ano em que atingiu a independência, 98% das receitas do Sudão do Sul foram provenientes do petróleo, com uma produção que chegou aos 350.000 barris por dia.

Contudo, após a eclosão da guerra civil em dezembro de 2013, a produção caiu para mais de metade, tendo afetado a economia do país.

O setor petrolífero é um dos pilares do acordo de paz assinado sob o patrocínio do Sudão, cuja economia também sofreu com um abrandamento da produção de petróleo no Sudão do Sul.

Em junho, Cartum, capital do Sudão, prometeu ajudar a reparar os campos de petróleo do Sudão do Sul.

O Sudão do Sul depende das refinarias e oleodutos sudaneses para a exportação do seu petróleo.

Segundo Ezekiel Lol Gatkuoth, empresas russas e nigerianas assinaram acordos para a exploração de possíveis novos depósitos.

"Estamos a trabalhar para atrair investidores, aumentar a produção e fazer exploração de petróleo em diferentes áreas", explicou Gatkuoth.

"O Sudão do Sul tem muitos depósitos vazios. Este é um lugar onde se pode investir. Um lugar propício para negócios", acrescentou.

As reservas de petróleo do Sudão do Sul estão no centro dos conflitos que marcaram a história do país, mesmo antes da sua independência, e ajudaram a financiar os combates.

A fundação americana The Sentry, cofundada pelo ator George Clooney, acusou no início do ano a elite política do Sudão do Sul de usar fundos da companhia petrolífera nacional, Nile Petroleum Corporation, para "financiar milícias responsáveis por atos horríveis de violência" e para enriquecer pessoalmente.

Apenas dois anos e meio depois da independência, o Sudão do Sul entrou em guerra civil em dezembro de 2013. O conflito, marcado por atrocidades étnicas, provocou dezenas de milhares de mortos e milhões de pessoas fugiram das suas casas.

O conflito, marcado por atrocidades étnicas, provocou mais de 380.000 mortes, segundo um estudo recente, e levou mais de quatro milhões de sul-sudaneses, quase um terço da população, a fugir.

Em 12 de setembro, Salva Kiir e Riek Machar ratificaram o acordo de paz alcançado em 05 de agosto, num encontro na capital da Etiópia.

O acordo foi assinado em Adis Abeba pelos dois líderes, juntamente com as demais partes implicadas no conflito, numa cimeira extraordinária de chefes de Estado da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento no Leste de África (IGAD, na sigla original), organismo que supervisiona o processo de paz.