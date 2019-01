Setor têxtil nacional regista quebras acentuadas

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Por exemplo, a Inditex, dona da Zara, da Massimo Dutti, entre outras marcas, está a deslocalizar as encomendas para a Turquia e Marrocos.





Como consequência, já se sentem as perdas no volume de negócio, sobretudo na região do Vale do Ave.

A Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal alerta para o perigo de várias empresas terem um único cliente e apela à diversificação de mercados.





Reportagem do jornalista Nuno Amaral.