Sevenair inaugura hangar no Aeródromo de Ponte de Sor num investimento de 7,4ME

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Ponte de Sor explica que o investimento do grupo Sevenair, com inauguração marcada para as 10:30, implica a contratação de "cerca de 40 profissionais", a maioria licenciados ou com licenças aeronáuticas.

A Sevenair é um grupo de empresas da área aeronáutica que se dedica à formação, manutenção, `handling` e atuação como companhia aérea e que detém sete bases: Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais, Portimão e Madeira.

"Todo o grupo é detido por capital privado de nacionalidade portuguesa e conta já com 33 anos no mercado, tendo, nos últimos cinco, feito o `rebranding` que a permitiu apresentar-se como Grupo Sevenair", é referido no comunicado.

Neste hangar em Ponte de Sor, o grupo pretende instalar duas atividades, a de manutenção de aeronaves e a de formação de técnicos de manutenção de aviões.

Na manutenção, o foco "é captar o mercado das aeronaves `turboprop` da Península Ibérica e norte de África, uma vez que, com as atuais instalações em Cascais, não estamos com capacidade de resposta", revelou Alexandre Alves, porta-voz do grupo, citado pela câmara.

"Estamos a falar de aeronaves monomotor e multimotor com até 10 toneladas", acrescentou.

As divisões de manutenção do grupo Sevenair são certificadas pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) para manutenção de 40 tipos de aeronaves, de 15 diferentes fabricantes, o que abre a possibilidade de "captação de clientes internacionais".

Já o presidente do município, Hugo Hilário, argumentou que tornar o aeródromo do concelho "um local de manutenção de aeronaves internacionais" consolida a política municipal de "aposta de crescimento económico neste setor" e "afirma a relevância do `cluster` aeronáutico" e a sua projeção internacional.

Quanto à formação de técnicos de manutenção de aviões, o grupo português pretende, "contribuir para que haja mais técnicos disponíveis numa área com grande escassez de profissionais qualificados".

E, ao mesmo tempo, quer "dar suporte a outros projetos que se irão instalar no Aeródromo de Ponte de Sor e que de muita mão-de-obra qualificada necessitam", acrescentou Alexandre Alves.

A Sevenair, lembrou a câmara municipal, é uma das quatro empresas que se está a instalar na nova fase de ampliação do aeródromo e que, no conjunto, vão criar, nos próximos anos, "250 postos de trabalho diretos", num investimento de "cerca de 20 milhões de euros".