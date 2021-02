Sexta às 9. Presidente da República queria todas as livrarias abertas

O Presidente da República queria todas as livrarias abertas e não apenas algumas. Oito dias depois de ter sido criada uma exceção ao estado de emergência que permitiu a venda de livros e materiais escolares nos estabelecimentos que já estavam abertos, Marcelo Rebelo de Sousa esclarece ao Sexta às 9 que se referia a "todos os livros" para "todos os cidadãos em geral".