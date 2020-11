Sexta às 9. Suspeitos de burla com Kamov sem ser ouvidos dois anos depois

Ou seja, os processos para apurar responsabilidades disciplinares e criminais estão todos parados desde o primeiro dia.



Dois anos de investigação sem culpados nem diligências. Tanto no Ministério Público como na Inspeção Geral da Administração Interna.



Em exclusivo ao Sexta às 9, o ex-secretário de Estado da Proteção Civil que estava em funções na altura em que a Proteção Civil descobriu que o seguro caução prestado pela Everjets não poderia ser accionado porque não existia, mostra-se indignado.



José Artur Neves, agora em Angola, diz que lhe custa aceitar que ao fim de dois anos não se saiba nada sobre esta burla.



Uma burla que já provocou mais de 60 milhões de euros de prejuízo ao erário público, numa espécie de novelo que não pára de aumentar todos os dias.



Desde que os helicópteros pesados comprados por António Costa foram forçados a parar em 2018, até hoje, a Proteção Civil já gastou 15, 3 milhões a alugar helicópteros alternativos para o combate a incêndios. E voam apenas quatro meses por ano.



Mas os danos provocados à Autoridade Nacional da Proteção Civil, pelo incumprimento do contrato pela empresa Everjets um ano e meio antes do fim, estão contabilizados em 24 milhões.



A este valor somam-se 21 milhões necessários para reparar os Kamov por estarem parados, ao fim de dois anos, no aeródromo de Ponte de Sor.



Ao todo, o Estado já sofreu um prejuízo de 60, 3 milhões de euros e o problema é que continua sem meios aéreos próprios durante todo o ano.



Nem o Ministério Público nem o Ministério da Administração Interna deram qualquer explicação para o bloqueio das investigações.