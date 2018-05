Sigilo bancário. PR diz que "em princípio" está ultrapassada a objeção que o levou a vetar o diploma

RTP10 Mai, 2018, 18:11 / atualizado em 10 Mai, 2018, 19:36 | Economia

Em Florença, Marcelo Rebelo de Sousa disse que em "princípio" a objeção que o tinha levado a vetar o diploma em 2016 está ultrapassada. "Vamos esperar que chegue às minhas mãos uma iniciativa legislativa e depois direi (...) Eu ainda não recebi, porque estava aqui na altura em que estava a ser aprovado no Conselho de Ministros. Vou ver. Em princípio, tendo-se alterado a situação que existia há um ano e meio, desaparece essa objeção", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Conselho de Ministros

Há apenas um "pequeno pormenor" para ver, diz o Presidente da República. "Saber se deve ser iniciativa do Governo ou deve ir ao parlamento".Na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa divulgou uma nota lembrando que vetou o decreto do Governo sobre informação bancária em 2016 devido à "situação particularmente grave vivida então pela banca".Esta nota foi publicada no portal da Presidência da República na sequência do debate quinzenal no parlamento, em que o chefe de Estado foi mencionado no frente a frente entre a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, e o primeiro-ministro, António Costa, a este propósito.O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, o acesso pelo fisco às informações financeiras das contas em bancos portugueses cujo titular ou beneficiário seja residente em território nacional nas situações em que o saldo seja superior a 50 mil euros."É uma matéria de extrema importância, mas a Autoridade Tributária não vai ter acesso às contas e não tem acesso aos movimentos por esta via", disse o ministro das Finanças em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças afirmou que, apesar de o fisco aceder a informação sobre contas a partir de 50 mil euros, não haverá "lugar a troca de informações com terceiros, nacionais ou estrangeiros, particulares ou públicos".Centeno considerou ainda a medida de "extrema importância para o combate à fraude e evasão fiscal" ao dar um "elemento adicional à Autoridade Tributária para apurar se existem indícios de práticas tributárias ilícitas relativamente a determinados contribuintes"."Os dados servem como desincentivo à ocultação e têm importante função preventiva", disse.Caso a proposta seja aprovada, os bancos têm de enviar até junho os saldos das contas referentes ao final do ano anterior.(C/ Lusa)