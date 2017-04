Silo-auto de 1.200 lugares nos Hospitais da Universidade de Coimbra até final de 2018

Lusa 26 Abr, 2017, 15:29 | Economia

A este silo-auto de quatro pisos - que terá acesso aos Hospitais da Universidade através de uma ponte pedonal com tapete rolante e que deverá estar construído até 30 de dezembro de 2018, numa área de 6.500 metros quadrados - acresce a requalificação dos atuais parques e a criação de outros, que tornarão possível o estacionamento a 1.240 viaturas.

O polo Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) ficará assim servido com um total de 2.440 lugares.

A parceria CHUC-SUCH, que implica um investimento de 20 milhões de euros sem recurso ao Orçamento do Estado, tornará ainda possível uma requalificação dos espaços envolventes aos HUC, assim como a requalificação global do campus do polo Hospital Geral (Hospital dos Covões) e a criação nesta estrutura hospitalar de seis parques de estacionamento com um total de 580 lugares.

O polo Hospital Pediátrico beneficiará de reorganização e controlo de acessos, permitindo também aos utilizadores, funcionários e familiares a utilização de 650 lugares de estacionamento.

O entendimento entre as partes prevê um modelo de gestão com partilha de receita entre SUCH e CHUC, e uma solução integrada com um único sistema de controlo global, um único cartão para todos os parques e ainda um conceito de utilizador único no CHUC.

Na apresentação do projeto, que decorreu hoje no polo Hospitais da Universidade de Coimbra, o presidente do Conselho de Administração do SUCH, Paulo Sousa, destacou que este será um projeto com partilha de receita entre o CHUC e o SUCH (para operação e amortização do investimento).

O responsável salientou que o projeto e a conceção da obra, bem como a gestão operacional (em que se inclui tarifário, investimento, regulamento de funcionamento e prazo de duração), serão concretizados através de assinatura de um protocolo a acertar por consenso entre CHUC e SUCH.

Como vantagens, destacou o privilégio da disciplina, a segurança e a garantia de acesso a utentes e familiares, funcionários e fornecedores, sem constrangimentos exagerados.

O responsável disse ainda que este é o projeto de maior dimensão ao nível de estacionamento e acessos que o SUCH tem em mãos, até pela dimensão do CHUC, o maior centro hospitalar e universitário do país.

A criação de um tarifário social e eventualmente parques não pagos, assim como o benefício de determinada tipologia de utente hospitalar, são também ambições do projeto, que não pretende ser um negócio lucrativo.

O presidente do Conselho de Administração do CHUC, José Martins Nunes, recordou esta ambição com já vários anos e mostrou-se muito satisfeito por este salto na acessibilidade, tornando os Hospitais de Coimbra mais amigos dos utentes, da cidade e dos seus profissionais.

"É uma boa notícia para os utilizadores e para a cidade. Esta solução agora conseguida dá todas as garantias de que o projeto será uma realidade a curto prazo", sintetizou.

Martins Nunes abordou ainda o investimento que tem sido feito no Hospital dos Covões - a que acresce agora esta aposta no estacionamento -, que, embora tenha alterado algumas das principais áreas de atuação, tem crescido em variadas outras e criado novas estruturas clínicas e de ensino.

Este projeto de requalificação em curso teve por base "uma análise rigorosa aos diferentes espaços hospitalares com potencial de integração no projeto", refere uma nota distribuída aos jornalistas.

"Após essa análise, concluímos que os Campus hospitalares que deverão ser integrados no Projeto Global são os dos HUC, Hospital dos Covões e Novo Hospital Pediátrico. Os restantes espaços, com exceção do antigo Hospital Pediátrico, que ainda poderá vir a ser integrado, não reúnem as condições necessárias".