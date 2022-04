Silva Peneda e Paulo Pedroso contestam que aumentos salariais gerem espiral inflacionista

"Há o receio de que o aumento generalizado dos salários pode gerar uma espiral inflacionista. Não concordo nada com isto. Se não houver aumentos salariais perdem todos", afirmou José Silva Peneda numa conferência sobre contratação coletiva, a decorrer em Santarém.

De acordo com o antigo ministro do Emprego de Cavaco Silva, a falta de aumentos salariais fará com que os trabalhadores percam mais poder de compra e as empresas percam negócio, com a quebra do consumo.

O antigo ministro do Trabalho socialista Paulo Pedroso corroborou a afirmação de Silva Peneda, contrariando o que tem sido defendido pelo atual Governo e pelas confederações patronais.

"Não se pode aceitar o princípio de que qualquer atualização salarial é inflacionista. Isso só acontece quando os aumentos salariais são acima do que a economia permite", defendeu.

O professor e investigador universitário considerou ainda que os aumentos salariais devem ser calculados com base na inflação verificada e não apenas com base na inflação prevista.

"O Governo acaba de dar um exemplo errado e mau, pois quando fixou o aumento salarial de 0,9% [para 2022] não teve em conta sequer a inflação verificada no ano passado", disse, a propósito.

Para Paulo Pedroso, "a maior fragilidade da contratação coletiva" tem a ver com o facto desta se focar cada vez mais no salário mínimo, esbatendo a diferenciação salarial.

"Os trabalhadores de setores intermédios acabam por não ser abrangidos pelos aumentos do salário mínimo, nem pela dinâmica da contratação coletiva", disse o académico, acrescentando que esta situação tem impacto negativo sobre as carreiras e sobre as profissões qualificadas.

Os dois antigos ministros, do PSD e do PS, estiveram também de acordo relativamente à importância da contratação coletiva e Concertação Social.

Paulo Pedroso manifestou esperança de que a Agenda para o Trabalho Digno seja uma oportunidade para reorientar a negociação para segmentos que têm sido abandonados pela contratação coletiva.

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, considerou na conferência que "os sindicatos só fazem sentido existir se houver negociação coletiva"

"Hoje temos um Governo de maioria absoluta, mas mesmo este Governo não pode fazer da maioria absoluta um poder absoluto, tem que haver diálogo e negociação", defendeu.

A conferência promovida pela UGT na véspera do seu 14.ºcongresso contou também com a participação do subdiretor geral da Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT), Ricardos Bernardes, que referiu dados recentes de convenções coletivas publicadas para afirmar que a contratação coletiva tem vindo a recuperar progressivamente nos últimos três anos.

Segundo Ricardo Bernardes, entre 2020 e 2021 o número de convenções cresceu 23% e o número de trabalhadores abrangidos cresceu 30%.