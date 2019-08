Sindicato acusa patrões de subornarem trabalhadores para furar a greve

Pardal Henriques insiste na acusação de suborno, garante que as empresas e o Governo não estão a respeitar o direito à greve e anuncia as consequências.



Mas duas horas e meia depois, a certeza do primeiro-ministro: os serviços mínimos estão a ser cumpridos. Logo a seguir, Pardal Henriques suaviza o discurso e reivindica negociações.