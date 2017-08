Sindicato advogada necessidade urgente de meios humanos no SEF

A necessidade é de meios humanos em várias áreas do SEF, garante Acácio Patrício Pereira, mas a greve que agora avança é a dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O responsável do Sindicato dos inspetores enumerou as principais razões para avançar para o protesto.



Entre elas, a falta de meios humanos. Mais concretamente, a necessidade de admitir 200 novos inspetores no serviço. Por outro lado, a necessidade de um investimento da tutela em meios materiais, nomeadamente, sistemas informáticos mais rápidos e capazes.



O sindicalista voltou a assumir que todos os dias há pressões para que os inspetores “aligeirem a fiscalização no controlo de fronteiras para evitar filas e tempos de espera nos aeroportos. No entanto, deixou a garantia de que os inspetores continuam a garantir todos os procedimentos de segurança com rigor.



“Admito que perante uma situação de pressão, o trabalho não é igual, nem a produtividade, nem a eficácia é igual a alguém que não está sob pressão”, ressalvou o responsável. Os requisitos comunitários são mais apertados num quadro de eventual ameaça terrorista, que avoluma o trabalho necessário.

Redução de valências dos inspetores

O sindicato considera ainda que o Governo tem de adequar a lei orgânica, contestando informação que vai sendo conhecida de que o executivo poderá estar a preparar-se para reduzir valências aos inspetores, nomeadamente no que toca à investigação criminal.



“Apenas alguém irresponsável e que não tem noção da segurança pública terá a veleidade de querer fazer isso”, assegura Acácio Patrício Pereira.



O sindicalista criticou ainda algumas opções tomadas nas infraestruturas, considerando que o aeroporto de Lisboa, por exemplo, “parece mais um centro comercial do que uma aerogare”.

“Não somos irredutíveis”

A greve dos inspetores está marcada para os dias 24 e 25 de agosto. O sindicato garante, no entanto, que não são irredutíveis na manutenção da greve, sendo apenas irredutíveis nas garantias perante os cidadãos.



Para o desbloquear da situação, o sindicato remete responsabilidades para o Ministério das Finanças que tem sido apontado como o entrave a que as reivindicações dos inspetores sejam respondidas favoralmente. Se houver um “desenvolvimento positivo” nesta área, a hipótese de abandonar a greve não está posta de parte.