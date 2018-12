Sindicato conclui revisão salarial na CGD que prevê aumento mínimo de 18 euros

Lusa11 Dez, 2018, 13:25 | Economia

Em comunicado, o SNQTB indica que o acordo alcançado na segunda-feira, depois de ter sido iniciado em outubro passado, estipula "um aumento da tabela de 0,75%, com aumento mínimo de 18 euros".

Ao mesmo tempo, prevê "a revisão das cláusulas de expressão pecuniária, como sejam as diuturnidades tipo A, abono para falhas, subsídio de refeição, subsídio de apoio ao nascimento/adoção, subsídio a trabalhador estudante e subsídio infantil e a revisão do valor máximo do crédito à habitação e a indemnização por morte em acidente de trabalho ou deslocação", acrescenta o sindicato.

Segundo a estrutura, ficou acordado que "o pagamento será feito em dezembro, com efeitos a 01 de janeiro de 2018".

Em março deste ano, o SNQTB propôs à administração da CGD um processo negocial de atualização salarial para 2018.

Seguiu-se, depois, uma denúncia do Acordo de Empresa em julho, feito pela instituição, bem como uma contraproposta do sindicato, com as negociações diretas a arrancarem no final de outubro.