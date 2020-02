Sindicato da PSP critica parlamento por ter chumbado subsídio de risco para polícias

O presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, disse à agência Lusa que tinham sido criadas expectativas aos policiais depois do parlamento ter aprovado, em 2018, uma recomendação ao Governo para ser atribuído o subsidio de risco às forças de segurança.

As propostas de alteração apresentadas pelo BE, PCP, PAN, CDS-PP e Chega de criação deste subsídio foi rejeitada devido aos votos contra dos deputados PS, ficando assim este medida de fora da lista de propostas de alteração acolhidas no Orçamento do Estado para este ano, que foi hoje aprovado.

"O chumbo desta decisão reflete, de forma vincada, o respeito que alguns políticos têm pelos profissionais da polícia, ou seja, quase nenhum", refere a ASPP, em comunicado, sublinhando que atualmente apenas é atribuído este subsídio à Polícia Judiciária.

O maior sindicato da Polícia de Segurança Pública destaca "o aumento das agressões violentas contra polícias" e "o histórico de mortes de polícias em serviço nas últimas décadas para perceber a injustiça que é criada aos polícias pelo não reconhecimento do risco".

Paulo Rodrigues frisou que esta é uma reivindicação antiga dos polícias e que a ASPP vai continuar a lutar pela criação do subsídio de risco.

O sindicalista disse ainda que a direção da ASPP vai reunir-se na próxima semana depois do encontro com o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, a 13 de fevereiro, no âmbito das negociações com o Governo.

Paulo Rodrigues explicou que de fora desta negociações, que começaram em dezembro, está a criação do subsídio de risco.

A ASPP é um dos sindicatos da PSP que ameaçou com ações de protestos mensais caso o Governo não respondam às principais reivindicações.