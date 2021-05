Sindicato de Pilotos denuncia pedidos da TAP para efetuarem voos em dias de foga

Para o sindicato, é incoerente uma vez que a Transportadora Aérea Portuguesa alega ao mesmo tempo ter pilotos em excesso, segundo a agência Lusa.



E acrescenta que "da mesma forma que não se compreende que a TAP afirme ter pilotos em excesso e, ao mesmo tempo, peça a pilotos para trabalharem em dias de folga, também é inaceitável que peça isso a alguns pilotos, ao mesmo tempo que coage outros a sair".



Fonte da TAP reiterou à Lusa que o atual quadro de pilotos "está sobredimensionado face aos atuais níveis de operação", uma vez que "a atividade mensal atualmente planeada se posiciona a menos de metade da atividade em igual período de 2019".



A transportadora lembrou que "operar em pandemia pressupõe um acrescido grau de imprevisibilidade da operação real face ao planeamento, feito com antecedência".



E que todos os pilotos chegam ao fim do mês com um número de dias livres e de folgas muito superior, e uma atividade mensal muito inferior, quando comparada com a que seria possível em situação normal".