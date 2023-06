Sindicato desconvoca greve na Portway que começava sábado

O STTAMP refere que, "no seguimento do aviso prévio de greve emitido por esta organização sindical, a greve que se encontrava prevista para a Portway, e que teria início em 01 de julho, foi desconvocada".

No comunicado, o sindicato não avança as razões para a desconvocação da greve.

A greve na Portway - Handling de Portugal S.A. estava marcada para o período entre 01 de julho e 31 de janeiro.

No final de maio, quando foi anunciada a decisão de avançar para a greve, o sindicato dizia que a Portway se recusava "terminantemente à adesão do STTAMP ao acordo de empresa, mostrando total indiferença à necessidade de auscultar esta organização sindical representativa dos trabalhadores desta empresa".

"Considerando que a Portway demonstrou intenção de negociar um novo acordo de empresa, insistindo na exclusão do STTAMP do âmbito dessas negociações", a estrutura sindical resolveu emitir um pré-aviso de greve "com âmbito em todos os aeroportos portugueses" das 00:00 horas do dia 01 de julho de 2023 às 24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2024, ou até a administração da Portway permitir o acesso do STTAMP à mesa das negociações", acrescentava.

No ano passado, o sindicato convocou uma greve de sete meses protestando por esta mesma questão, tendo a Portway avançado com uma providência cautelar que foi considerada "improcedente" pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

