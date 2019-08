Sindicato diz que os mínimos estão a ser cumpridos "dentro das 8 horas"

À RTP, Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas, diz que só soube pela imprensa da notificação de motoristas por alegado incumprimento dos serviços mínimos. Pardal Henriques afirma que os motoristas estão a cumprir com os serviços mínimos e com as determinações da requisição civil - dentro das oito horas de serviço.



Acrescentou ainda ter conhecimento de um caso de um trabalhador que estava em casa doente e aí foi importunado por dois agentes da GNR, que a pedido da entidade patronal aí foram verificar se o trabalhador estava efectivamente doente ou se se tratava de uma baixa fraudulenta. Apresentada a reclamação correspondente, a GNR apresentou desculpas.